Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

ÖZERSAY: “SORUMLULUK SADECE ARIKLI’NIN DEĞİL, HÜKÜMETİNDİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

16 Mart 2021 Salı 09:52
505 Okunma
ÖZERSAY: “SORUMLULUK SADECE ARIKLI’NIN DEĞİL, HÜKÜMETİNDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yapılan sabıkalı bir kişinin atanması sonrası Meclis Genel Kurulu’nda da yaşanan gerilimi ve sonrasında atılacak olan adımları yorumlayan Özersay, “Biliyorsunuz LAÜ’ye yapılan atama, siyaset etiği ve siyaset ahlakı açısından ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu kuruma da yazık ediliyor. YDP’nin kendi içindeki kurultay yarışı nedeniyle Arıklı, bir vefa borcunu ödüyor. Kurultay’da da bu şekilde destek alacak. Üniversiteler bu toplumun en önemli servetidir, malıdır. O yüzden çok iyi yönetilmelidir. Bu anlayışla bu kurumların iyi yönetilmesi değil, ‘ne hali varsa görsün’ olarak ortada kalıyor.

Yapılan bu atama sadece etik ve ahlak dışı değil, hukuka da aykırıdır. Madem ki ortada bir hukuksuzluk var. O zaman bu atama geri alınması gerekirdi. Böyle bir keyfi yönetim anlayışı bu ülkeyi batıran anlayıştır. Bu ülkeye çok büyük zarar verir. Bu anlayış sadece YDP’nin sorumluluğunda değil, hükümetin sorumluluğudur, Başbakan’ın sorumluluğudur, DP’nin sorumluluğudur ve bu hükümete destek veren o üç bağımsız arkadaşımızın da sorumluluğudur. Bu yüzden biz bu olayı mahkemeye taşıyoruz. Atılacak olan adımlar, kamu vicdanını gözetmelidir. Hükümetin özrü kabahatinden büyük konumadır. Derme çatma olan bu hükümeti, biz muhalefet olarak kendilerini denetleyip de yanlışı gösterdiğimizde bunu görmemeleri kabul edilemez. Siz daha önce aynı ismi milletvekili adayı olarak göstermeye çalıştığınızda, Yüksek Seçim Kurulu bu kişinin adaylığını düşürmüştü. Biz de bunun gereğini yapıp, konuyu mahkemeye taşıyoruz. Sorumluluk bir bütündür, hükümetin bütünen sorumluluğudur” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim