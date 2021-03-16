ÖZERSAY: “SORUMLULUK SADECE ARIKLI’NIN DEĞİL, HÜKÜMETİNDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yapılan sabıkalı bir kişinin atanması sonrası Meclis Genel Kurulu’nda da yaşanan gerilimi ve sonrasında atılacak olan adımları yorumlayan Özersay, “Biliyorsunuz LAÜ’ye yapılan atama, siyaset etiği ve siyaset ahlakı açısından ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu kuruma da yazık ediliyor. YDP’nin kendi içindeki kurultay yarışı nedeniyle Arıklı, bir vefa borcunu ödüyor. Kurultay’da da bu şekilde destek alacak. Üniversiteler bu toplumun en önemli servetidir, malıdır. O yüzden çok iyi yönetilmelidir. Bu anlayışla bu kurumların iyi yönetilmesi değil, ‘ne hali varsa görsün’ olarak ortada kalıyor.

Yapılan bu atama sadece etik ve ahlak dışı değil, hukuka da aykırıdır. Madem ki ortada bir hukuksuzluk var. O zaman bu atama geri alınması gerekirdi. Böyle bir keyfi yönetim anlayışı bu ülkeyi batıran anlayıştır. Bu ülkeye çok büyük zarar verir. Bu anlayış sadece YDP’nin sorumluluğunda değil, hükümetin sorumluluğudur, Başbakan’ın sorumluluğudur, DP’nin sorumluluğudur ve bu hükümete destek veren o üç bağımsız arkadaşımızın da sorumluluğudur. Bu yüzden biz bu olayı mahkemeye taşıyoruz. Atılacak olan adımlar, kamu vicdanını gözetmelidir. Hükümetin özrü kabahatinden büyük konumadır. Derme çatma olan bu hükümeti, biz muhalefet olarak kendilerini denetleyip de yanlışı gösterdiğimizde bunu görmemeleri kabul edilemez. Siz daha önce aynı ismi milletvekili adayı olarak göstermeye çalıştığınızda, Yüksek Seçim Kurulu bu kişinin adaylığını düşürmüştü. Biz de bunun gereğini yapıp, konuyu mahkemeye taşıyoruz. Sorumluluk bir bütündür, hükümetin bütünen sorumluluğudur” dedi.