Özersay: "Sorumsuzca hareket edenler sevdiklerine bedel ödetir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgını önlemenin herkesin elinde olduğunu belirterek, sorumsuzca hareket edenlerin kendilerine de, sevdiklerine de bedel ödettiğine işaret etti.
Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.
Özersay'ın paylaşımı şöyle:
“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek hepimizin elinde. Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?”
Sağlık işini sizde ciddiye alın Kudret bey,Mültecileri bırakın,bize bakın,lütfen
Ekonomik paketi TATARa kaktırdın sen da sindin. Sin da gülle geçsin
Sn.Özersay polis kontrollerini daha da sıklaştırın daha da sertleştirin çünkü bu işte polis çok zayıf kalıyor...Hiçbirşey değilse bile en azından bunu yapın bu halk için...
Sn.Özersay, polis üstünde daha etkili olsanız bir faydası olacak sanırım..Polis nerde diye soranlar var epeyce ama,polisin hiç umurunda bile değil. Girne'de millet yollarda,ama maalesef çevrede bir polis göremiyorsunuz...Herkes kendi keyfinde ve kaçamak halinde..Aslında bunları denetleyen olsa "görev ihmali" nden dolayı bunlara dava okunması gerekir.. Ciddi ciddi polisin daha caydırıcı boy göstermesi ve kimsenin gözünün yaşına bakmadan ceza uygulaması lazım..Aksi taktirde işimiz çok zor ve çok ölümler olacak..Bu işin şakası yok....
Ozaman akıncının dediğini yapacaktınız be gereksiz adam utanmaz adam