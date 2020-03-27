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Özersay: "Sorumsuzca hareket edenler sevdiklerine bedel ödetir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri dikkate almayan her bireyin sevdiklerine bedel ödetebileceğini söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 10:56
1750 Okunma
Özersay: "Sorumsuzca hareket edenler sevdiklerine bedel ödetir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgını önlemenin herkesin elinde olduğunu belirterek, sorumsuzca hareket edenlerin kendilerine de, sevdiklerine de bedel ödettiğine işaret etti.

Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle: 

“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek hepimizin elinde. Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?”

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-03-27 11:13:12

Sağlık işini sizde ciddiye alın Kudret bey,Mültecileri bırakın,bize bakın,lütfen

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tam siper 2020-03-27 12:29:21

Ekonomik paketi TATARa kaktırdın sen da sindin. Sin da gülle geçsin

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Öğretmen 2020-03-27 11:50:45

Sn.Özersay polis kontrollerini daha da sıklaştırın daha da sertleştirin çünkü bu işte polis çok zayıf kalıyor...Hiçbirşey değilse bile en azından bunu yapın bu halk için...

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Emekli 2020-03-27 11:52:21

Sn.Özersay, polis üstünde daha etkili olsanız bir faydası olacak sanırım..Polis nerde diye soranlar var epeyce ama,polisin hiç umurunda bile değil. Girne'de millet yollarda,ama maalesef çevrede bir polis göremiyorsunuz...Herkes kendi keyfinde ve kaçamak halinde..Aslında bunları denetleyen olsa "görev ihmali" nden dolayı bunlara dava okunması gerekir.. Ciddi ciddi polisin daha caydırıcı boy göstermesi ve kimsenin gözünün yaşına bakmadan ceza uygulaması lazım..Aksi taktirde işimiz çok zor ve çok ölümler olacak..Bu işin şakası yok....

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Vatandaş 2020-03-27 12:18:37

Ozaman akıncının dediğini yapacaktınız be gereksiz adam utanmaz adam

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