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Özersay, Spehar İle Görüştü

Özersay: Uuluslararası toplumun başarısızlığın nedenlerini sorgulaması için anlatmaya, elimizden geldiğince diplomatik temaslar ile Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğiz

22 Kasım 2019 Cuma 17:53
Özersay, Spehar İle Görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi   Elizabeth Sphear ile biraraya geldi.

Özersay görüşmey sosyal medya hesabından duyurdu. 

Özersay, Spehar ile, Berlin'de yapılacak üçlü görüşme de dahil Kıbrıs'ta bulunan BM Barış Gücü ile ilgili konuları ele aldıklarını bildirdi.

Özersay, görüşme sonrasında TAK’a şu açıklamada bulundu:

“Kuşkusuz BM Genel Sekreteri kendisine, BM Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevin gereği olarak eğer imkan varsa tarafları bir araya getirme çabası içerisinde olacaktır. Ancak sorunun doğasını ve yarım asırlık başarısızlığın kök nedenlerini sorgulamadığımız sürece olası müzakere süreçleri kısır olmaya ve sadece statükoya hizmet etmeye devam edecektir. Her durumda şartlar bu kadar yıldır tarif edilen türden bir ortaklık için mevcut olmasa bile bir müzakere süreci değil ama bir diyalog sürecinin ve temasın yani bir başka ifadeyle görüşmenin olması doğaldır. Bizler uluslararası toplumun gerek Kıbrıs sorununun kök nedenlerini gerekse 50 yıllık müzakere süreci içerisinde başarısızlığın nedenlerini sorgulaması için anlatmaya, elimizden geldiğince diplomatik temaslar ile Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Özersay
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