Özersay: Suç unsuru olan konularda gereğini yapıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Şeker Sigorta soruşturması, israf edilen ilaçlar ve yeni gösterilip devlete ikinci el alındığı iddia edilen jeneratör konularıyla ilgili olarak Diyalog gazetesine açıklamalarda bulundu. Özersay sadece siyasilere dair yolsuzluk iddiaları konusunda adım atarak dokunulmazlıkların kaldırılmasına odaklanmadıklarını, bunların yanında devletin zarara uğratıldığı çeşitli örnekleri içeren farklı yolsuzlukların ciddiyetle üzerine gittiklerini ve takipçisi olduklarını vurguladı. Özersay “Gerek Polis Teşkilatımız gerekse Başsavcılık üzerinden, siyasilerle ilgili diğer konularda olduğu gibi bu konularda da takipteyiz. Hiçbir dosyanın bir kenara atılması diye bir şeyin söz konusu olmasına izin vermeyiz. Soruşturmaların sonuçlanmaması diye bir durum olmayacak, suç unsuru varsa da gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı. Özersay pek çok hukuksuzluk, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak Sayıştay, Başbakanlık Denetleme, Başsavcılık, Polis ve diğer kurumlarla yakın bir istişare ve işbirliği içinde olduklarına dikkat çekti.

ŞEKER SİGORTA

Özersay Şeker Sigorta’nın eski yöneticileri hakkındaki iddiaların dikkate değer olduğunu, bu konuda Başbakan Yardımcısı olarak kendisinin Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı yazarak devam eden soruşturmaya ilişkin olarak bilgi aldığını söyledi. Göreve geldikten sonra başka konularda olduğu gibi bu konuda hazırlanan raporu da incelediğini ve bazı noktaların kesinlikle araştırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özersay “polis soruşturması devam ediyor, bu işin şakası yoktur, suç unsuru saptandığı anda konu yargıya taşınacak”.

İSRAF EDİLEN İLAÇLAR KONUSU

Daha önce Diyalog gazetesinin kamuoyunun gündemine taşıdığı ve takipçisi olduğu ilaçlarla ilgili olarak da konuşan Başbakan Yardımcısı Özersay “tarihleri geçtiği için israf edilen ve devletin ciddi şekilde zarara uğramasına neden olan ilaçlar konusu Sayıştay’ın denetimindedir. Sayıştay denetimi konusunu sayın Sayıştay Başkanı ile bizzat konuştum. Yakında kendisini ziyaret de edeceğim. Tabi ki müdahale anlamında söylemiyorum, bilgi alma ve kurumlar arası istişare bağlamında konuyu yakından takip ediyoruz anlamında söylüyorum” dedi. Özersay Sayıştay denetim raporu çıktığında ilaçlar konusundaki israftan kimin sorumlu olduğunun tespiti yapılabiliyor mu, devlet zarara uğratıldı mı, esas sorumlu kimdir noktalarına bağlı olarak konunun Başsavcılığa aktarılacağını ve suç unsuru tespit edilmesi halinde soruşturma açılmasının gündeme geleceğini söyledi.

İHALESİZ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KONUSU

Geçen hükümet döneminde Maliye Bakanlığı tarafından ihalesiz olarak satın alınan elektrikli taşıtlarla ilgili olarak da hükümetin gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve konuyu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktardığını ifade eden Özersay “bu alımın neden ihalesiz yapıldığına detaylı şekilde Başbakanlık Denetleme Kurulu bakıyor. Raporunu hazırlayacak. Eğer konu İhale Yasasının ilgili maddesindeki istisnaya uygun değilse ya da devletin zarara uğratılması durumu varsa tabi ki gereğini yapacağız. Konuyu gerekli soruşturmanın yapılması için polise aktaracağız” dedi.

JENERATÖR KONUSU

Bir süre önce Diyalog Gazetesi olarak bizim gündeme taşıdığımız “yeni diye alınan jeneratörün ikinci el çıkması” olayı hakkında da konuşan Başbakan Yardımcısı Özersay “bu konu gündeme gelir gelmez yapılan iddiayı Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktardık ve araştırmasını istedik. Bu sabah itibariyle Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı ile de konuştum. Bu konuya dair araştırmaları devam ediyor, yakında sonuçlanır ve neyin ne olduğu anlaşılır. İlgili firmadan ve uzmanlardan görüş alarak titiz bir çalışma yapacaklar, yapıyorlar. Yeni diye gösterilip ikinci el alım yapılmışsa bu zaten tespit edilebilir. Ama bu aşamada Kurul’un çalışması sonuçlanmadan bir şey söylemek istemem açıkçası. Yalnız kamuoyunun bilmesini istediğim şey şudur: Biz tüm bu konuları çok yakından takip ediyoruz ve şakamız yoktur, devletin denetleme mekanizmaları çalıştırılmalıdır ve bulgulara bağlı olarak da hukuk devletinin gereği neyse yapılacaktır”.

Kaynak: Diyalog