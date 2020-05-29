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Özersay: Süpermarketler bu akşamdan itibaren 22:00'ye kadar açık kalabilecek

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özersay yaptığı açıklamada, süpermarketlerin akşam 20:00'ye kadar değil 22:00'ye kadar açık kalabileceğini belitti.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:27
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Özersay: Süpermarketler bu akşamdan itibaren 22:00'ye kadar açık kalabilecek

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Özersay yaptığı açıklamada süpermarketlerin akşam 20:00'ye kadar değil 22:00'ye kadar açık kalabileceğini söyledi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Az önce Bakanlar Kurulu kararlarını açıklarken süpermarketlerin akşam 20:00'ye kadar değil 22:00'ye kadar açık kalabileceğini söyledim. Bu karar bu akşamdan itibaren geçerli olşacak, 1 Haziran'dan itibaren değil. Karar resmi gazeteye az önce gönderildiği için bu akşamdan itibaren yürürlükte olacak ve süpermarketlerin kapanış saatleri bu akşamdan itibaren olacak şekide bundan böyle 22:00 olacak.

Anahtar Kelimeler:
SüpermarketlerKoronavirüsKudret Özersay
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