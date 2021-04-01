ÖZERSAY: “SÜREKLİ İLHAK SÖYLEMLERİYLE, BURAYA AİDİYET DUYGUSU TAM OTURMAZ ”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+1 toplantısı öncesinde yaşanan süreci değerlendiren Özersay, “Sürekli bir şekilde ilhak söylemleri konuşulursa, buradaki aidiyet duygusu tam olarak oturmaz. 1977’deki Doruk Anlaşması’nın maddelerine de bağlıdır mesele. Normal bir uluslararası anlaşmadan bahsediyor olsak, kim gelirse devletin başına onu da bağlar. 1977’deki Doruk Anlaşması centilmenler uzlaşılarıdırlar, o yüzden o imzaları atan kişilerin görev süreleri içinde bağlılık sağlar. Ben de federasyonun olabilmesi için, 10 yıldan fazla görev aldım. Bu bir bayrak yarışıdır ama siyasi vizyon da önemlidir. Ama siyasi vizyonu ortaya koyacak olan seçilmişlerdir” dedi.