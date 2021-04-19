Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

Özersay temaslı, izole oldu

Kudret Özersay, Erek Çağatay ile temaslı olduğunu ve şuanda kendisini izole ettiğini bildirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:37
779 Okunma
Özersay temaslı, izole oldu

Halkın Partisi Genel Başaknı Kudret Özersay, HP Milletvekili Erek Çağatay ve eşinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yaptı. 

Özersay, Erek Çağatay ile temaslı olduğunu ve şuanda kendisini izole ettiğini bildirdi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Maalesef Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay ve eşi Fatma K. Çağatay’ın dün itibariyle Covid pozitif oldukları saptandı. Cuma sabahı sevgili Erek ile görüşmüş, kapalı bir mekanda uzunca bir süre birlikte oturmuştum. Şu anda temaslı kabul ediliyorum, kendimi izole edip belirli aralıklarla test yaptıracağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, bu işin şakası yok...

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayErek Çağatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim