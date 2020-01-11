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Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız

11 Ocak 2020 Cumartesi 16:00
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Turizm Şurası"nda  yaptığı konuşmadı turizmi devlet politikası yapacak olanın, hükümet ve siyasiler değil sektörün kendisi olduğunu, bunun da turizm sektör temsilcilerinin siyasi ve karar vericileri marke etmesinden geçtiğini kaydetti.

Turizm paydaşlarının kendi içinde çok iyi organize olmuş durumda olduğunu, böyle bir durumda turizmin devlet politikası halinde gelmesinin daha da mümkün olduğunu kaydeden Özersay, turizm acentelerinin teşviklerden doğan geriye dönük alacakları konusunda geçmişten gelen bir sıkıntı bulunduğunu belirtti.

“TEŞVİKLERİN BİR BİÇİMDE ÖDENMESİNİN YOLUNU BULMAK ZORUNDAYIZ”

Özersay, “Bu sıkıntının aşılabilmesinde eğer normal mekanizma yardımcı olamazsa, bizim görevimiz farklı alternatif kaynaklarla, turizmi daha öngörülür yapabilmek için, geçmişte verilen sözlerin gereği olarak, geçmişteki turizm teşviklerinin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız. Aynen geleceğe dönük olarak turizm teşviklerinin gözden geçirmek zorunda olduğumuz gibi…” dedi.

Anahtar Kelimeler:
HaberÖzersayKKTC
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