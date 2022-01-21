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Özersay: TL’nin değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirler alınmalı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Türk Lirası'nın değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirlerin alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

21 Ocak 2022 Cuma 23:20
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Özersay: TL’nin değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirler alınmalı
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

Özersay, “Başlamamız gereken yer, halkın canını yakan yerdir. O da pahalılığın durdurulması ve alım gücünün yükseltilmesi noktasıdır” dedi.

HP’nin ilk yapacağı işin halkı pahalılık karşısında koruma ve alım gücünün yeniden yükseltilmesini sağlamak olacağını vurgulayan Özersay, “Fiyat İstikrar Fonu ile benzin ve diğer ürünlerin artışlarının önlenmesi mümkündür. Yeter ki Fiyat İstikrar Fonu doğru şekilde kullanılsın” ifadelerini kullandı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Yıllar sonra sosyal konut projelerini yeniden başlattık. Göreve geldiğimiz anda bu projelerin tamamlanmasını da biz sağlayacağız. Gençleri kira öder gibi taksit ödeyerek konut sahibi yapacağız.

Yeni dönemde Türkiye ile birlikte masaya oturulup protokollerin güncellenmesi elzemdir. Türk Lirası'nın değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirlerin alınması gerekiyor.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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