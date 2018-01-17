Özersay: "Tüm kokuşmuşluğa rağmen UBP %35 alıyorsa üzücü"

Star Kıbrıs'tan Erçin Şahraman'ın haberine göre, 7 Ocak seçimlerini değerlendiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Aslında seçim sonuçları, bu düzene alışmışlığı gösteriyor. Bunu düşünmeli ve kaygılanmalıyız. Tüm kokuşmuşluğa rağmen UBP % 35 oy alıyorsa, bundan üzüntü duymalıyız” dedi.

Özersay, “DP'nin de içinde olabileceği bir dörtlü koalisyon, şartlar oluşursa olabilir. Ama DP de bir seçim yapmalı. Biz yolsuzlukların üstüne gidecek, seçim yasasını değiştirecek, bir yıl süreli bir hükümete girebiliriz” diye konuştu.

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