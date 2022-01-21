Özersay: Turizmin de turist gelişinin de önünü açacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaklaşan seçim nedeni ile kararların alınıp hayata geçirilmesi noktasında çok ciddi bir duraksama yaşandığını dolayısıyla da ülkenin bir süredir kilitlenmiş durumda olduğunu ifade etti.

Siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu ülkede yaşayan herkesin bir biçimde zarar gördüğünü anlatan Kudret Özersay, önümüzdeki dönemde siyasi anlamda cesaret ve kararlılık gösterebilecek olan, kendi içerisinde uyumlu ve uzun ömürlü, icraat yapabilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Halkın Partisi’nin bu bağlamdaki kararlı duruşuna vurgu yapan Özersay, seçimden sonra yapıcı, uzlaşmacı ve uyumlu bir biçimde uzunca süre devam edecek bir hükümetin kurulması yönünde irade ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KITOB) yaptığı ziyarette partinin turizm sektörüne ilişkin vizyonunu da ortaya koydu.

Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin temel prensibinin özellikle turizm sektörü ile ilgili konuları ele alırken başka sektörleri ve hayatın diğer alanları ilgili olarak da daha genel bir tespit ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Özersay, “Turizme ilişkin uzun uzun konuşabilir, daha önce turizm örgütlerinin yapmış oldukları açıklamalarında yer alan cümleleri aynen tekrar edebilirim. Ama ihtiyacımız olan şey bu değil. Konuşmak ve bildiğimiz şeyleri tekrar etmek yerine aslında bunların hayata geçmesine engel olan şey nedir onunla başlamak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kudret Özersay, özellikle turizmin bundan sonra dünyada alt üst olmuş durumdaki arz talep dengelerinin ve diğer gelişmelerin dikkate alınarak yeniden ele alınması gerektiğini, değişen şartlara göre hızlı hareket edip yeni tedbirler almaya, iyi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tüm bunları en iyi yapabilecek olanın sektörün kendisi olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “21. Yüzyıl yönetim anlayışı birlikte yönetmektir” dedi.

Özersay, “Sorunları ve çözümlerini pratik anlamada en iyi bilebilecek olan paydaşlardır. 21. Yüzyıl yönetim anlayışı birlikte yönetmektir. Dolayısıyla bir turizm örgütü örneğinde veya başka örneklerde de illa yeni bir kurum yaratarak değil ama kararları birlikte alıp bu alanda ortaya çıkan kaynakları yerine göre birlikte yönetmek, özellikle tanıtım stratejilerini verimli bir biçimde şekillendirme bağlamında birlikte yönetmek kavramı bizim için önemlidir. Halkın Partisi olarak önümüzdeki dönemde hükümette yer almamız durumunda böyle bir vizyonda ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Dünyada salgınla ilgili olarak turizmi de alt üst eden gelişmeler olduğunu söyleyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, zaman ve sağlık krizleri ile ilgili başlangıçta kısa süreli hızlı, keskin ve etkili tedbirler almak ne kadar doğru ise sonrasında bunları rasyonel ve ekonomiyi de dikkate alır bir biçimde gözden geçirmenin en az o kadar doğru olduğunu belirtti.

Özersay, Halkın Partisi’nin bu açılardan da gerekli esnekliği gösterip memleketin ekonomisini ileriye taşıyacak şekilde yaratıcı, yapıcı, daha esnek stratejileri hayata geçirmek zorunda olunduğunun bilinci ile ülke yönetimine talip olduğunu dile getirdi.