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Özersay Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:23
Özersay Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak İstanbul’a gitti.

Özersay, 1993’ten beri her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı‘nın (İDEF) açılışına farklı ülkelerden konuk dışişleri ve savunma bakanları ile birlikte katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

AKAR İLE GÖRÜŞME YARIN

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer tarafından karşılanan Özersay temaslarına bu akşam konuk bakanlar onuruna verilecek resepsiyon ile başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Hulusi Akar ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Özersay’ın heyetinde KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Protokol Müdürü Cem Topçu yer alıyor.

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ve Orta Doğu’da son dönemde savunma ve güvenlik alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler ertesinde savunma, denizcilik, havacılık konularındaki son gelişmelerin ve teknolojinin sergileneceği İDEF, katılımcı firma ve heyet sayısı itibari ile dünyanın en büyük savunma sanayii fuarlarından birisi olarak biliniyor.

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