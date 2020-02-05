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Özersay: Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:20
Özersay: Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Van'da yaşanan çığ felaketi için çok üzgünüm. Türkiye'nin ve Türk Halkının acısını paylaşıyorum” dedi.

Özersay, Van'da 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında, “Türkiye arka arkaya doğal afetlerle boğuşuyor. Van'da yaşanan çığ felaketi için çok üzgünüm. Türkiye'nin ve Türk Halkının acısını paylaşıyorum. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Türk Halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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