Özersay: “UBP-CTP-HP bugün bir araya gelecek”

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Özersay, “UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Genel Başkanı olarak ben ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında dün bir telefon trafiği yaşandı. Makul bir tarihte ülke seçime götürülebilir mi? Bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulabilir mi? Yönünde görüşmeler yapıldı. Bizim açımızdan önemli olan, bizim içinde yer almamıza gerek olmasa da gerçekten toplumda geniş bir kesimi temsil edecek bir toplumsal mutabakat hükümeti ve ülkeyi seçime getirecek bir yapı şarttır. UBP içindeki kavgalar hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunları aşabilmek için acaba böyle bir ihtimal olabilir mi diye baktığımıza, bu normal şartlarda tercih edebileceğimiz bir durum değil. Ancak demokratik teamüllere aykırı bir şey yapılmasını istemiyoruz” dedi.

Özersay, “HP olarak bizim tavrımız olumlu olduğu için bu diyalogu devam ettirdik. Bu diyalog bugün de devam edecek. UBP-CTP-HP bugün bir araya gelecek. Partilerin talepleri ve düşüncelerini bugün daha net bir şekilde göreceğiz” açıklamasını yaptı.