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Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, karantina yerlerinde yaşanacak olan sıkıntılardan dolayı uçuşların kısıtlanmasının söz konusu olduğunu aktararak “Uçuş sayılarında, altıdan bire veya ikiye düşürülecektir” ifadelerini kullandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:31
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Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hakikat TV’de yayınlanan ve Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Hakikat’ adlı programa konuk oldu.

Ercan Havalimanı'nda, gelen yolcuların yaşadığı mağduriyete değinen Özersay, yolcuların otellere yerleştirilmesinde bazı sıkıntılar yaşandığını ve sistemin hala rayına oturmadığını aktardı.

Özersay, gelen yolculardan özür dileyerek, Girne’de yer alan karantina oteline doğru yola çıkıldığını belirtti.

"UÇUŞ SAYILARI AZALACAK"

Karantina otellerinin ve yurtlarının gelen yolcu fazlalığı olması sebebi ile karmaşa yaşanacağını aktaran Özersay, gelen yolcu sayısının kısıtlanacağını, durumun bu halde devam etmesi halinde ise uçuş sayıları 6’dan 1’e veya 2’ye düşürüleceğini vurguladı.

Salgının kontrolden çıkmasının sebebi olarak, uçuşlar hakkında, temaslıları bulma adına hızlı hareket etmezsek “salgın kontrolden çıkabilir” ifadelerini kullanarak “Salgın şu anda kontrolümüz dışında değildir, salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“ÜLKE ŞU ANDA KAPANMA KONUMUNDA DEĞİL”

Alınması gereken birçok tedbirin ve önlemlerin alındığını ifade eden Özersay, “Vatandaşın kendi tedbirini kendi alması gerekiyor” diyerek ülkenin şu anda kapanma konumunda olmadığını belirtti.

 SAĞLIK BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI BUGÜN GÖRÜŞME YAPACAK

Başbakan Yardımcısı Özersay, okulların devamının sağlanıp sağlanmayacağı hakkında bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun küçük bir toplantı yapacağını aktardı.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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