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Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"

Özersay, UBP ile koalisyon ortağı olmayacaklarını belirtirken, DP ile ise koalisyonun amacına göre karar verecekleri ifadesinde bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:37
Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"
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Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Şenova'nın haberine göre, Seçim sonuçlarının kısmi olarak kesinleşmesinin ardından açıklamada bulunan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ile koalisyon ortağı olmayacaklarını belirtirken, DP ile ise koalisyonun amacına göre karar verecekleri ifadesinde bulundu.

Partinin genel merkezi önünde gerçekleşen açıklamada, Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Tolga Atakan hazır bulundu.

Parti Meclisi olarak aldıkları karar doğrultusunda UBP ile koalisyon konusunda istişare gerçekleştirmeyeceklerini belirten Özersay, son dönemde hükümetin bir parçası olduğunu belirttiği DP ile ortaklık konusunda, ‘olası koalisyonun amacına göre’ istişare edilebileceğine kanaat getirdi.

Önümüzdeki süreçte sandığa gitmeyen kesimin, gitmeme nedeni üstünde duracaklarını belirten Özersay, “Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bugün öğleden sonra milletvekili adaylarıyla toplantı gerçekleştireceklerini belirten Özersay, yeniden seçim olma ihtimaline ilişkin soru üzerine, “Bu ülkede statükonu yaratmış olduğu partizanlığa bağlı hukuksuzluk temelinde giden bu yapının değişmesi ve yıpranması için her ne gerekiyorsa biz varız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından aranarak tebrik edildiklerini de belirten Özersay, bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı’nın vereceği talimatlarla hükümet kurma çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Yeni seçim sistemine ilişkin de konuşan Özersay, “Yeni sistemden memnun olanı görmedim” şeklinde konuştu.

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