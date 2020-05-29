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Özersay, ülkeye nasıl turist gelebileceğini açıkladı…

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı. KKTC’ye 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından turist gelebileceğini söyledi.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:00
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Özersay, ülkeye nasıl turist gelebileceğini açıkladı…

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı. KKTC’ye 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından turist gelebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın düzenleyeceği kriterler kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren turistler ve diğer vatandaşların KKTC’ye gelebileceğini ifade eden Özersay bugün var olan koşulların değişmemesi halinde bu kararın geçerli olacağını ekledi.

Herhangi bir yabancının KKTC’ye gelmesi durumunda hangi ülkeden geldiğinin önemli olacağına dikkat çeken Özersay, “2 ayrı risk listesi olacak. Riskli ülkelerden gelecekler için PCR ve karantina istenecek” dedi.

Özersay, riski daha az olan ülkelerden gelecek olan turistlerin ise PCR test sertifikası olmak kaydıyla karantinaya girmeden KKTC’ye girebileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüs
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