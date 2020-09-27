Özersay: Ürünlerimizi İngiltere’ye doğrudan ihraç edebileceğiz

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki doğalgazdan hakkını alabilmesi için inisiyatif alacağını ifade etti.

Özersay yaptığı açıklamada, hala kapsamlı çözümün zemininin konuşulduğuna dikkat çekti; “İki toplumlu, iki bölgeli fedarasyon” cümlesinden iki taraf farklı şeyler anlamaya devam ettiği sürece müzakerelerin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “52 senemizi verdik buna. Doğalgaz konusunda ya ilgili taraflar bir araya gelecek ve bu konuda görüşecek ya da Kıbrıs adası ve etrafındaki kaynakların paylaşılması ve Kıbrıs ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili Rum tarafı, Türkiye ve biz masaya oturacağız. Bunu zorlamak gerekir. Bu doğalgazdan hakkımızı alacağız. Yeni cumhurbaşkanının bunu sağlaması, inisiyatif alması gerekir.”

“Ekonomiyi canlandıracak adımlar atmalıyız”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte ürünlerimizin yeniden 1974-1994 arasında olduğu gibi İngiltere’ye doğrudan ihraç edilmesinin kapısını açmayı vadettiğini söyleyen Özersay, bu konuyu da takip edip hayata geçirebilmek için bir özel temsilci görevlendireceğini anlattı. Özersay şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: Pazar ve piyasa bulmak demek üretime dayalı bir ekonomi yaratmak demektir. Bu çok önemlidir.”

“Cumhurbaşkanı haklarımızı ve duruşumuzu doğru anlatmalıdır”

Yıllardır üzerinde çalıştığı Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türkü’nün yönetiminde açılmasının yeni iş alanlarının açılması ve ekonomiye katkısı anlamında bir nefes olacağını söyleyen Özersay, bunu Kıbrıs Rum tarafının dengesini bozan, ezberbozan bir adım olarak tanımladı: “Kapalı Maraş’ın açılması 6 yıldır anlattığım, altını doldurduğum bir konudur. Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğimden beri bir çaba ortaya koydum ve bu bir hükümet politikasına dönüştü. Maraş’ı açma işini hafife almak doğru değildir. Bizim ihtiyacımız Rum tarafının yapacağı muhtemel kara propagandaya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde önleyici tedbirler almaktır. Bu da yeni cumhurbaşkanının görevidir. Uluslararası alanda yapacağı temaslarla net bir biçimde dünyanın bunu doğru anlamasını sağlayacak ve Rum tarafına fırsat vermeyecek. Kıbrıs Türk tarafının tartışmasız temsilcisi olarak kabul edilen toplum lideri, yani cumhurbaşkanı çok iyi bir anlatıcı olmalıdır. Duruşumuzu, haklarımızı, menfaatlerimizi iyi anlatmalıdır. Seçimin sonrasında bu envanter çalışması tamamlanır. Göreve gelmem halinde bir iki ay içinde uluslararası alanda ön hazırlığını yapar, sene sonuna doğru da gerekli adımları atarım. Böylece bu proje hayata geçer. Bunun ekonomik getirisi de olur.”