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Özersay: Üstel ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklama yaptı...

11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:56
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Özersay: Üstel ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay BRT’ye açıklama yaparak, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ünal Üstel ile koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını söyledi.

Özersay, “Günlerdir yazıyor, söylüyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik teamüllere aykırıdır. Bir oyun oynanıyor ve biz Halkın Partisi olarak böyle bir hükümet kurdurma oyununa ortak olmayız. O nedenle demokratik teamüllere aykırı bu görevlendirmeyi alan Sayın Üstel ile hükümet kurma görüşmesi tabi ki yapacak değiliz” dedi.

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