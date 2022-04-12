Özersay: Uzlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, bugün, Meclis’te Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Belediyeler Reformuna ilişkin gerçekleştirdikleri toplantı hakkında açıklama yaptı.

Özersay, toplantının samimi ve verimli olduğunu dile getirerek, siyasi parti başkanlarının yapıcı davrandığını belirtti.

“Uzlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum” diyen Özersay, HP olarak duruşlarının net olduğunu vurguladı.

Kudret Özersay, toplantının yerel seçimin tarihine yönelik olmadığını da aktararak, “Seçim ne zaman olacak toplantısı değildi, reformu birlikte yapabilir miyiz ve nasıl yaparız, bu konuyu görüştük” dedi.

5 siyasi partinin kendi içlerinde konuyu değerlendireceklerini aktaran Özersay, “Siyasi partiler bunu onaylayabilirse bir ortak komite çerçevesinde hükümet ve muhalefet yoğun bir çalışma dönemine girebilir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI