Özersay: “Vatandaşlarımız Güney Kıbrıs'tan da vatandaşlık alma hakkını kullanabilir"

Özersay, “Vatandaşlarımız açısından böyle bir pasaportun veya kimliğin alınmasını yadırgamıyoruz, yanlış bulmuyoruz. Mademki biz bir devletiz, bu devletin vatandaşlarının KKTC vatandaşlığı dışında başka bir vatandaşlığı olması yanlış bir şey değildir” dedi.

KKTC vatandaşlarının bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna da işaret eden Özersay, aynı zamanda 1960 yılından gelen bir hakla Güney Kıbrıs’tan da vatandaşlık alma hakkının kullanılabileceğini belirtti.

“Geçmişte yaptığım görevler nedeniyle, ben almayı uygun görmedim ve almadım” ifadelerini kullanan Kudret Özersay, “Vatandaşlarımızın almasını sakıncalı görmem. Çünkü birden fazla vatandaşlık hakkı vardır. Bu sadece Kıbrıslı Türklere özgü bir şey değildir. Hem seyahat kolaylığı sağladığı için insanımız bunu almak istedi, hem de yurt dışında öğretim görmek isteyen çocuklar için daha düşük harç ödemek kapsamında almak istediler” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı Özersay, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bunu siyasi bir tercih olarak görmem. Uluslararası hukuk anlamında bir tanıma ilişkisi doğuracak bir ilişki de değildir. Kıbrıslı Rumlar da KKTC’den yerine göre, birtakım belgeler alabilirler. Bugün itibariyle bazı belgeler evraklar bağlamında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kimlik pasaport tartışmasına ben çok fazla girmek istemem. Herkesin kendine göre siyasi bir duruşu vardır. Ama ben böyle bir belge almayı doğru bulmadım.”

Öykü Kendir - Kıbrıs Postası