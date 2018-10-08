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Özersay, vicdani ret konusunda açıklamada bulundu

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:58
Özersay, vicdani ret konusunda açıklamada bulundu

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, hükümet programında da yer alan vicdani ret konusunda açıklama yaptı.

Özel bir televizyon kanalına katılarak değerlendirmelerde bulunan Özersay, konuyla ilgili devam eden davalar olduğunu bildiklerini ifade etti.

Bu konuda taslak çalışma hazırlandığını belirten Özersay, Askerlik görevinin vicdani ret kapsamına girmesi durumunda, görevin daha farklı yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin değişiklik tasarısının hazırlandığını da kaydetti.

Özersay, “Bu tasarı Başsavcılık ve askeri makamlara gönderilerek görüş istendi. Görüşler geldi. Hükümet olarak bu konuda bir karar vereceğiz. Belli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Siyasi bir karar üretilmesi gerekiyor. Vicdani ret konusu, kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulu’nda yeniden gündeme gelecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayVicdani RetHaberKKTC
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