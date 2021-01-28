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ÖZERSAY: “VİRÜS NİTELİK DEĞİŞTİRİYOR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:49
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ÖZERSAY: “VİRÜS NİTELİK DEĞİŞTİRİYOR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 virüsünün yayılma yoğunluğunu değerlendiren Özersay, “Pozitif çıkan ve hastaneye giden hastaların zatürre başlangıcı teşhisiyle de hastaneye götürüldüğünü söylüyor doktorlar. Kışın böyle bir döneminde yayılma hızı daha fazla oluyor. Evlere bazı hizmetlere götürünceye kadar, doktorlara, spor hocalarına, aynı kışlada yatan kalkan askerlere kadar nitelik değiştiriyor virüs. Sağlık Bakanlığı destek isterse bizlerden de, biz destek vermeye de hazırız. Bu süreç zordur. Biz de bunu daha önce yaşadık, tecrübeliyiz ve yardıma hazırız” dedi.

İnsanların temaslı olduklarını gizlemesinin nedeninin, bazı karantina merkezlerinin iyi olmadığı olduğunu söyleyen Özersay, “Gerekirse oraları kapatacaksınız ve yeni yerlerle anlaşacaksınız” dedi.

ÖZEL HABER

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Kudret Özersay
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