Özersay: "Yağ çekeceksiniz diye itibarımızı yerle bir ettiniz"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un bir gazeteye vermiş olduğu mülakatta “Anavatanım Kara sularımızdaki rezervleri Türkiye’nin milli kaynağı kabul etsin” sözleri üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla Atun'u sert bir dille eleştirdi.

Atun'un sözlerine sert bir tepki gösteren Özersay Atun'a, "Bakanı olduğunuz devletin egemenlik hakkını sırf bakansınız diye yok sayabileceğinizi mi sanıyorsunuz?" diye sordu.

Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bir Bakan, bu Halka, bakanı olduğu devlete ait olan yer altı kaynaklarını bir başka devlete devredebileceğini düşünüyor ve aymazlık içinde bakın ne diyor! “Anavatanım Kara sularımızdaki rezervleri Türkiye’nin milli kaynağı kabul etsin”. Ne Anayasa hukukundan ne de uluslararası hukuktan anlıyorsunuz, sadece ve sadece demagoji yapıp ahkam kesiyorsunuz. Bakanı olduğunuz devletin egemenlik hakkını sırf bakansınız diye yok sayabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendiniz bu devletin haklarına ve egemenliğine saygı duymazken, başkasının saygı duymasını nasıl isteyeceksiniz! Yağ çekeceksiniz diye böyle yapa yapa itibarımızı yerle bir ettiniz. Oturduğunuz makam, sizi devletin sahibi yapmıyor. 7 Ocak ile birlikte ülke yönetimini, HALK İRADESİNE saygısı olmayanlardan kurtarmak elzem oldu!"