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Özersay: Yakıt kirlidir, zehirleniyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na tedarik edilen akaryakıtla ilgili tahlil sonuçlarının tamamının açıklanmasını istedi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:57
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Özersay: Yakıt kirlidir, zehirleniyoruz

Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, “Mademki gerçeği gizlemeye çalışıyor ve bildiğiniz halde kötü yakıt kullanarak halk sağlığını tehlikeye atıyorsunuz ve uyarmamıza rağmen bu konuda bir adım atmıyorsunuz o halde konuyu mahkemeye taşıma yoluna gideceğiz” dedi.

Bu durumun sadece halk sağlığını tehlikeye atmadığını, santraldeki cihazların da zarar görmesine neden olabileceğini kaydeden Özersay, basında yer alan bir tahlil sonucunun Bakanlık tarafından yaptırılan bir tahlil olup olmadığının açıklanmasını ve eğer Bakanlık tarafından yaptırılan bir tahlil değilse Bakanlık tarafından yapılan tahlil sonuçlarının tümünün açıklanmasını istedi.

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:02
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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