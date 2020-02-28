Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Özersay yalan haberlere öfkelendi

Özersay, KKTC sınır kapılarının açık olduğunu, Rum tarafının aldığı tek yanlı karara rağmen, karşı bir adım atılmayacağını söyledi

28 Şubat 2020 Cuma 22:16
301 Okunma
Özersay yalan haberlere öfkelendi

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC sınır kapılarının açık olduğunu, Rum tarafının aldığı tek yanlı karara rağmen, karşı bir adım atılmayacağını söyledi.

Özersay; şu ifadeleri kullandı:

“Rum liderliğinin tek yanlı ve anlaşılması güç kararıyla yarın sabah 06.00 itibarıyla kapatacağı dört geçiş kapısı açıklaması üzerine bir de söylenti yayılmaktadır. Birçok yabancı misyondan bizim de kapıları kapatma kararı aldığımız yönünde iddia/soru gelmektedir.

Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur, lütfen spekülasyon ve manipülasyonlara itibar edilmesin.”

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKKTC Sınır KapılarıSınır Kapıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Rektörlüğü'ne sürpriz aday: Ahmet Sözen
DAÜ Rektörlüğü'ne sürpriz aday: Ahmet Sözen
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Başbakan Tatar: Bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak
Başbakan Tatar: Bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim