Özersay: Yapılan zamlar orantısızdır ve ekonomik akıldan yoksundur

HP’den yapılan açıklamaya göre, bir televizyon programına katılarak soruları yanıtlayan Özersay, Maliye’nin gelir artırmak amaçlı yaptığı zamların piyasayı daraltacağını ve beklentinin aksine Maliye’nin gelirlerini daha da düşüreceğini kaydetti.

Özersay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İçinden geçtiğimiz dönem nedeniyle bazı konularda fiyat artışı, zam yapılabilir. Ancak alınan kararlar ekonomik akıldan yoksundur. Çünkü orantısız bir zamla karşı karşıyayız. Herkes zaten elektrik, akaryakıt zammından ve döviz artışından dolayı bunalmış haldeydi, sıkıntı içindeydi. Alkolle alınan zamla ilgili hükümet büyük bir ihtimalle ‘Ben fonu artırırsam maliye gelirlerini artırırım. Ay sonu geldiğinde de maaşları bu gelirlerle öderim’ diye düşünüyor. Bu karar da ekonomik bir akla dayanmıyor. Çünkü siz fonları artırdığınızda piyasada bir daralma olacak.”

“ZAMLAR PİYASAYI DARALTACAK, MALİYE’NİN GELİRİ DAHA DA DÜŞECEK”

Alınan zam kararları nedeniyle piyasada, Güney’den gelip satın almalarda küçülme olacağını, haftada bir restorana, meyhaneye giden insanların ayda bir gitmeye başlayacağını belirten Özersay, şöyle konuştu:

“Daha fazla fonla gelir elde edeceğini düşünen Maliye, aslında kayba uğrayacak. Tüketilen miktar azalınca ithal edilen miktar da azalacak, ithal edilen miktar azalınca Maliye’nin aldığı gümrük de azalacak. Restoranlarda, meyhanelerde yapılan harcamalar azalınca işyeri sahiplerinin ödeyeceği vergi de o orandan azalacak. Daha ötesi bazı mekanlar daha az iş yaptıkları için ya vergi veremez noktaya gelecekler ya kapanacaklar. Vergi veren yükümlü sayısında azalma olacak ve yine Maliye kaybedecek. Mekanlar büyük ihtimalle çalıştırdığı kişi sayısını azaltacağı için çalışan sayısı üzerinden ödediği Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı yatırımı da azalacak. Bir yandan asgari ücret artırılırken bir yandan da yapılacağı söylenmesine rağmen işverenlere Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı desteği devam ettirilmedi. Bu destek verilmediği, peşin KDV uygulaması kaldırılmadığı, enflasyon muhasebesine geçilmediği için piyasada işletme sayısı azalacak. Hayret verici, ölçüsüz ve orantısız zam yapılıyor. Alkol ve sigarada zaman zaman fiyat ayarlaması yaparsınız. Bunu yakınınızdaki iki ekonomiye bakarak yaparsınız. KKTC’de Güney’e ve Türkiye’ye bakılır. Sınır kaçakçılığını önlemek için belli kriterleri gözetirsiniz ama avantajlı bir konumda olmaya çalışırsınız. Bir Turizm adası olarak o döngünün devam etmesini sağlarsınız. Yapılan zamlar bu iki piyasayı dikkate almamıştır. Maliye’nin gelirlerini arttıracak değil, orta vadede düşürecek bir adımdır.”

“HÜKÜMETİN İCRAATLARININ ÖZETİ; ZAM, BORÇLANMA VE ATAMA-GÖREVDEN ALMA”

“Kriz masasından söz ediliyor; herhalde hükümetin yarattığı krizlere karşı bir masa kurulmasına ihtiyacımız var” ifadesini kullanan HP Genel Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Ocak ayında yapılan seçimden sonra kurulan hükümetin görev süresi olan 62 günde 46 Resmi Gazete sayısı yayımlandı. Bunun içinde sadece üç konuyla ilgili karar aldığını görüyoruz; zamlar, borçlanma ve atama-görevden alma. Hükümetin şu ana kadar yaptığının kanıtıdır. Bir haftada bakan değiştirerek itibar kaybeden hükümet, şimdi de yaptığı zamlarla vatandaşı fakirleştiriyor. Bu gidişle hiçbir sektör ayakta kalamaz.”