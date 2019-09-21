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Özersay, yarın New York’a gidiyor

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:42
Özersay, yarın New York’a gidiyor

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın, New York’a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında ülkeyi temsil edecek.

Bakan Özersay BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.

BM Genel Kuruluna katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

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Son Güncelleme: 21.09.2019 15:49
Anahtar Kelimeler:
ÖzersayNEWYORKHaberKıbrıs
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Cengiz 2019-09-21 15:54:28

Bosu bosuna zaman kaybi maksat is yapar gorunsunler havanda su dovmeye devam milleti zeflerler.

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