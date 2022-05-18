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Özersay: Yaşadıklarımız normal değildir!

Özersay, "Sıra dışı bir durum ile karşı karşıya olduğumuz için sıradan bir tepki vermek doğru olmaz. Sıra dışı bir tepki vermemiz gerekiyor" dedi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:42
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Özersay: Yaşadıklarımız normal değildir!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, bugün UBP-DP-YDP hükümetinin güven oylamasında ret verdiklerine işaret ederek, “Bu hükümete güvenmiyoruz ve meşruiyetini sorunlu görüyoruz. Bu güvensizlik ret oyu değil, Kıbrıs Türk demokrasisine kalıcı hasarlar verecek olan meşruiyet sorunu olan bir hükümete verilen ret oyudur” dedi.

Özersay, HP Parti Meclisi’nin toplandığına işaret ederek, “Toplantıda, böyle bir hükümetin kurulmuş olmasına karşın hangi tepkiyi göstereceğimize karar vereceğiz. Birtakım kararlar üreteceğiz. Onları da yarın gün içinde kamuoyu ile paylaşırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Sıra dışı bir durum ile karşı karşıya olduğumuz için sıradan bir tepki vermek doğru olmaz. Sıra dışı bir tepki vermemiz gerekiyor. Bu hükümetin en erken zamanda sonlanması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadıklarımız normal değildir ve normalmiş gibi kabul etmemiz gerekiyor.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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