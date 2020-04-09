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Özersay: "Yasaklar 10 Nisan sonrasına uzatılabilir"

Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkabilir dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 15:01
4322 Okunma
Özersay: "Yasaklar 10 Nisan sonrasına uzatılabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT'ye yaptığı açıklamada yasakların 10 Nisan sonrası uzatılabileceğini söyledi.

Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkabilir dedi. 

Özersay ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yeni bir pandemi hastanesi yapılmasına yönelik bir kararın alınmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKoronavirüsBakanlar KuruluKarantinaSokağa Çıkma Yasağı
Yorumlar
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Aydın 2020-04-09 15:14:59

Sn.Özersay,piyasada maske bulamıyoruz..Bazan eczanelerde tanıdık olursan ancak bir tane veriyorlar..Bu işe acilen bir çözüm getiriniz lütfen...

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Ciha 2020-04-09 15:13:15

Uzatın bakalım dün sibel hanım diyor 300.000tes yapalım ondan sonra kont lu acalım diyor 27günde3400 test yapmışsınız şakagibi. 300.000test ten bahsediyor sağlık kurumun nun başkanı mış bir sorum gönüllümü maaşlımı hanım efend

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Ali 2020-04-09 15:19:02 @Ciha

Lafmı şimdi senin söylediklerin be teyze..Lo lo lo değil de nedir yani..Uzatılacaksa uzatılacak,testler yapılacaksa yapılacak sanamı sorulacak...Bu işi şaka zannetiniz siz galiba...Otur evinde dışarı çıkma O KADAR...

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Esnaf 2020-04-09 15:08:35

Uzasin/uzamasin,bir cozum yaratiniz litfen artik, 1 aydir dukkan acmayik,tukendik...!

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Esnaf 2020-04-09 15:08:35

Uzasin/uzamasin,bir cozum yaratiniz litfen artik, 1 aydir dukkan acmayik,tukendik...!

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Erkan 2020-04-09 15:20:48

Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu anladılar. https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c

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Erkan 2020-04-09 15:21:23

--Avrupa da ve Amerika da durumun farkına varıp bilinçlenen halk 5G direklerini birer birer yıkmaya başladı. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NdlPg1Tb-k70E1xRuqIJx_jdbXwmCz51yeeANc9ylnEE6QGDhJHhZP1k&v=pamJuRJ2OPs&app=desktop --İsviçre 5G ye geçişi insan sağlığına verdiği zararlardan ötürü durdurdu. https://www.totaltele.com/504909/Switzerland-pauses-5G-over-health-fears --İngiliz uzman açıkladı; İnsanları öldüren şey Corona Virus değil FREKANS SİLAHI. https://www.youtube.com/watch?v=CE2_54Za9Kg

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Cengiz 2020-04-09 15:22:13

Asya 5G'lerini kapattı ve iletişim kurmak için sadece 3G ve 4G sistemlerini bıraktı, böylece 5G'nin hastalıkların gerçek nedeni olduğunu biliyorlar,

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Cihan 2020-04-09 15:17:16

Siz dükkan kiralarına çare oldunuz mu say say bitmez bu kalemler Bırskın insanlar karınlarını doyursun siz den fayda yok biz bize yeteriz

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