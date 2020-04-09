Özersay: "Yasaklar 10 Nisan sonrasına uzatılabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT'ye yaptığı açıklamada yasakların 10 Nisan sonrası uzatılabileceğini söyledi.

Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkabilir dedi.

Özersay ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yeni bir pandemi hastanesi yapılmasına yönelik bir kararın alınmadığını söyledi.