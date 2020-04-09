Özersay: "Yasaklar 10 Nisan sonrasına uzatılabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT'ye yaptığı açıklamada yasakların 10 Nisan sonrası uzatılabileceğini söyledi.
Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkabilir dedi.
Özersay ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yeni bir pandemi hastanesi yapılmasına yönelik bir kararın alınmadığını söyledi.
Sn.Özersay,piyasada maske bulamıyoruz..Bazan eczanelerde tanıdık olursan ancak bir tane veriyorlar..Bu işe acilen bir çözüm getiriniz lütfen...
Uzatın bakalım dün sibel hanım diyor 300.000tes yapalım ondan sonra kont lu acalım diyor 27günde3400 test yapmışsınız şakagibi. 300.000test ten bahsediyor sağlık kurumun nun başkanı mış bir sorum gönüllümü maaşlımı hanım efend
Lafmı şimdi senin söylediklerin be teyze..Lo lo lo değil de nedir yani..Uzatılacaksa uzatılacak,testler yapılacaksa yapılacak sanamı sorulacak...Bu işi şaka zannetiniz siz galiba...Otur evinde dışarı çıkma O KADAR...Beğen (5) Beğenmedim! (2)
Uzasin/uzamasin,bir cozum yaratiniz litfen artik, 1 aydir dukkan acmayik,tukendik...!
Uzasin/uzamasin,bir cozum yaratiniz litfen artik, 1 aydir dukkan acmayik,tukendik...!
Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu anladılar. https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c
--Avrupa da ve Amerika da durumun farkına varıp bilinçlenen halk 5G direklerini birer birer yıkmaya başladı. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3NdlPg1Tb-k70E1xRuqIJx_jdbXwmCz51yeeANc9ylnEE6QGDhJHhZP1k&v=pamJuRJ2OPs&app=desktop --İsviçre 5G ye geçişi insan sağlığına verdiği zararlardan ötürü durdurdu. https://www.totaltele.com/504909/Switzerland-pauses-5G-over-health-fears --İngiliz uzman açıkladı; İnsanları öldüren şey Corona Virus değil FREKANS SİLAHI. https://www.youtube.com/watch?v=CE2_54Za9Kg
Asya 5G'lerini kapattı ve iletişim kurmak için sadece 3G ve 4G sistemlerini bıraktı, böylece 5G'nin hastalıkların gerçek nedeni olduğunu biliyorlar,
Siz dükkan kiralarına çare oldunuz mu say say bitmez bu kalemler Bırskın insanlar karınlarını doyursun siz den fayda yok biz bize yeteriz