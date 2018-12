Özersay, yeni yıl mesajı yayımladı

2019 yılının ister burada isterse yurt dışında yaşayanlar olsun başta mensubu olduğu Kıbrıs Türk Halkına ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve insanca yaşam getirmesini dileyen Özersay, "İnsan olmanın gerektirdiği değerleri yeniden hatırlayacağımız, sevmeyi ve sevdiğimizi hissettirmeyi yeniden keşfedeceğimiz bir yıl olsun…"dedi

İşte Özersay'ın yeni yıl mesajı :

Her şey olacağına ne zaman varır? Her şeyi olduğu gibi bırakırsanız, o zaman varır. Gelin vardırmayalım, biraz çaba, biraz emek, biraz fedakarlıkla her şeyi olmasını istediğimiz gibi, bu ülkenin, bu toplumun yararına olacak biçimde şekillendirmeye çalışalım.

Överken de, severken de, eleştirirken de daha adil olmaya çalışalım. Ülkemiz ekonomik ve sosyal açıdan zor bir dönemden geçiyor, marifet zor zamanda yere sağlam basmak ve dayanışma halinde olmayı başarmaktır. Bu türden zorluklar dünyanın başka yerlerinde de yaşandı ve yaşanıyor. Biz bu sıkıntıların üstesinden gelen devletler ve uluslar gibi bu zor durumdan çıkmasını başaracağız, başarmak zorundayız.

Sakın umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın. Gerek dünyada gerekse bölgemizde önceden kestirilemeyen, öngörülemeyen pek çok gelişme yaşanıyor ve 2019 yılı da bu türden gelişmelere sahne olacak, orası kesin. Biraz da bu nedenle özellikle ekonomik belirsizlikleri ve riskleri dikkate alarak ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, tasarruflu olalım.

2019 yılının ister burada isterse yurt dışında yaşayanlar olsun başta mensubu olduğum Kıbrıs Türk Halkına ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve insanca yaşam getirmesini diliyorum. İnsan olmanın gerektirdiği değerleri yeniden hatırlayacağımız, sevmeyi ve sevdiğimizi hissettirmeyi yeniden keşfedeceğimiz bir yıl olsun…