Özersay: "Yıllardır vize masrafları devlet tarafından veriliyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yurt dışı temsilcilerinin ve eşlerinin vize masraflarının ödenmesi konusuna değindi.

Bir haber sitesinde dün akşam asılsız iftiralar içeren bir yayın yapıldığını, belirten Özersay, yurt dışı temsilcilerin ve eşlerinin vize masraflarının yıllardır devlet tarafından karşılandığını, şimdi tek farkın ödeme kalemi değişikliği olduğunu söyledi.

“Hiçbir çalışanımıza veya eşine ayrıcalıklı yahut özel bir muamele söz konusu değildir” diyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, bu yalan ve iftirayla ilgili olarak mahkemeye başvuracağını da kaydetti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Dün akşam bir haber sitesinde ASILSIZ İFTİRALAR içeren bir yayın yapıldı. Dokunulmazlıkların kalkmasında ısrarcı olduğumuz, mal beyanlarındaki hukuksuzlukların üzerine gittiğimiz bir dönemde bu iftiraların yapılması tesadüf müdür?

Tabi ki hayır!

Ancak kimsenin sorumlu olduğum Bakanlığın itibarına ve hukukun üstünlüğüne verdiğim öneme gölge düşürme çırpınışlarına müsaade edecek değilim.

En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Yurt dışı temsilcilerimizin ve EŞLERİNİN vize masrafları önceden de yıllardır devlet tarafından karşılanıyordu, şimdi de devlet tarafından karşılanıyor. Tek fark ödeme kalemi değişikliğidir, ödenen miktar değil ve bu da bir kişi için değil herkes içindir, aynen geçmişte yıllardır olduğu gibi. Hiçbir çalışanımıza veya eşine ayrıcalıklı yahut özel bir muamele söz konusu değildir, olamaz da. Bakanlığım bünyesinde KİMSEYE ayrıcalık yapılmadı ve önceki dönemlerden farklı bir uygulamayla KİMSEYE fazla veya farklı bir ödeme de yapılmadı.

1- Dışişleri Bakanlığı’nın kendi yasası vardır. Buna göre yıllardır yurt dışına giden temsilcilerin ve EŞLERİNİN vize masrafları devlet tarafından karşılanır. Bu yeni bir şey değildir, BU HÜKÜMET KURULMAZDAN ÖNCE yasanın gereği olarak yıllardır yapılan bir şeydir, bizim hükümetimiz döneminde icat edilmiş bir şey değildir. Özetle herhangi bir şahsa özel bir muamele ya da kıyak söz konusu değildir.

2- Yıllardır yapılan ve yasanın gereği olarak yapılan bir uygulamayı, şimdi bu hükümet ilk kez yapıyormuş ve belirli bir kişiyle ilgili olarak yapıyormuş gibi asılsız bir haber haline getirmek, kamuoyunu bilerek yanıltmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

3- Devleti temsilen yurt dışına KKTC pasaportuna vize alarak seyahat edecek olan temsilcilerimize ve eşlerine zorunlu seyahat gideri olarak her zaman yapılan bu ödemenin, BU HÜKÜMET KURULMAZDAN ÖNCE Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak değil bir tüzük ile ve farklı bir kalemden ödenmesi önerisi yine BU HÜKÜMET KURULMAZDAN ÖNCE Sayıştay’dan gelmiştir.

4- Hükümet olarak biz, zaten var olan ve tüm yurt dışı temsilcilerimize ödenen vize masraflarının Sayıştay’ın dediği şekilde farklı bir kalemden ödenmesini sağlayacak tüzük değişikliğini yaptık. Yurt dışına giden temsilcilerimizin dış görev ödenekleri vardır. Kira ödeneği, eğitim ödeneği yanında geçmişte de var olan ve ödenen vize masrafları için ödenek de tüzükte düzenlendi.

5- Hukuki durum buyken gerçeği en hafifinden ÇARPITAN ve sonra da bunun üzerinden Bakanlık personelime, meslektaşlarıma, eşlerine ve bana iftira atmaya çalışan uyduruk “yorumlu” bir haber!

Hiçbir zemini olmadan, yalana dayalı şekilde yapılan böyle bir KARALAMA, insanların ve kurumlarımızın itibarına haksız saldırı cevapsız mı kalsın? Bu yaptıkları yanlarına mı kalsın? Yok, HİÇ kalmasın.

Bu yalan ve iftirayla ilgili olarak bugün mahkemeye başvuracağım.

Bundan sonra böyle…”