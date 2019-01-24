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Özersay: Yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğiz

Özersay yolsuzluk dosyalarına ilişkin açıklamada bulundu

24 Ocak 2019 Perşembe 15:06
Özersay: Yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğiz

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı aracılığıyla yolsuzluk dosyalarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Vekillerin mal beyanları ilk kez açılıp incelendi, şaibeli görülenler Savcılığa iletildi. Geçmişte zarflar açılmazdı, hatırlar mısınız?” diye soran Özersay, Polis’in yolsuzluk iddiası bulunan dosyaları daha hızlı sonuçlandırabilsin diye bir ekip oluşturulduğunu ve bu bağlamda da dosyaların tamamlanmasına ve Savcılığa iletilmesine başlandığını kaydetti.

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Özersay, polis yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalara dair tahkikat yaparak bazı dosyaların tahkikatını tamamladığını da belirterek, “Geçmişte nerede olduğu, nerede kaldığı bilinmeyen dosyalar vardı hatırlar mısınız?” sorusunu sordu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay açıklamasında savcılığın bazı dosyalarda suç unsuru gördüğünü ve dava açılması için adım attığını, üstelik bunu kamuoyu ile de paylaştığını anımsattı.

Yolsuzlukla mücadele bağlamında hükümet tarafından bir yılda atılan bu adımların yetersiz kaldığını da belirten Özersay, “henüz yolun başında sayılırız. Ancak hükümet bu ana kadar bu konuların üzerine gidişle ilgili birlikte hareket etmeyi başarmıştır. Evet, daha hızlı hareket edebilmemiz gerekir ve bunun da farkındayız. Bunun için de daha fazla çalışacağız.” dedi.

Kudret Özersay, hesap verebilirlik bağlamında bir anlayışın yerleşmesinin zaman alacağını ancak geçilen her eşiğin, tahkikatı tamamlanan ve suç unsuru saptanan her dosyanın, mahkemeye aktarılan her konunun, haksız şekilde elde edilen ve geri ödemek durumunda bırakılan her örneğin, bu ülkede yöneticilik yapanların elleri bir yanlışa her gittiğinde iki kere düşünmelerine neden olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayYolsuzlukYolsuzluk DosyalarıMücadeleHaberGündemKıbrıs
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umit tekin 2019-01-24 16:25:56

Zaten bu KKTC nin en buyuk izdirabi yapilan yolsuzluklar,kacakcilik ve uysturucu illetidir. Sizlerden vatandas olarak en buyuk istegimiz POLISIN de mal varliklari arastirilsin ki hersey ortaya ciksin.

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