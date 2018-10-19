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Özersay: Yolsuzluklara karşı mücadeleyi engelleyenler bedelini ödeyecekler

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’dan ciddi uyarı

19 Ekim 2018 Cuma 14:06
Özersay: Yolsuzluklara karşı mücadeleyi engelleyenler bedelini ödeyecekler

Dışişleri Bakanı, Başbakan  Yardımcısı Kudret Özersay, yolsuzluklara karşı mücadeleyi yavaşlatmaya ve engellemeye çalışanlar olduğuna işaret ederek, bunu yapanların bedelini hukukun gerektirdiği şekilde ödeyeceklerini vurguladı.

“Biz bu görevlere bunun için talip olduk”diyen Özersay “Polis teşkilatına ve  Hukuk Dairesine güveniyorum”dedi.

Dışişleri Bakanı, Başbakan  Yardımcısı Kudret Özersay yolsuzluk dosyalarıyla ilgili  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“ Yolsuzluk dosyaları yıllarca polis ile savcılık arasında gidip gelmiş ve pek çoğu ile ilgili olarak kapsamlı soruşturma yapılmamış, bu dosyalarda gerçekten suç unsuru olup olmadığı araştırılıp da mahkemelerin önüne taşınmamıştır. Farklı kurumlar bu dosyaların nerede olduğu konusunda hep kendileri dışındaki bir diğer kurumu işaret etmiş ama soruşturma süreçleri bir türlü tamamlanmamıştır.

Bazı hükümetlerin ve siyasilerin gereken desteği vermek yerine bir şeylerin soruşturulmaması için yarattığı siyasi baskı ve engellemeler de herkesin malumudur.

Hükümet olarak göreve geldikten sonra polis ile savcılık arasındaki bu kopukluğu ortadan kaldıracak bir mekanizmayla yolsuzluk dosyalarını daha hızlı şekilde ele almak için bir adım attık. Polis teşkilatımız içerisinde doğrudan doğruya yolsuzlukları soruşturmaktan sorumlu bir ekip oluşturma kararı aldık. Bahse konu polis ekibinin yürüttüğü soruşturmalar bizzat savcı nezaretinde yürütüldü ve bundan sonra da yürütülecek. Böylece iki kurum arasında yazıların gidip gelmesi yerine gerçek anlamda birlikte çalışmaları sağlanmış oldu.

Şimdi bunun sonucunda yolsuzluk dosyaları ile ilgili soruşturmalar sonuçlandırılmaya, oradan da savcılığa, mahkemeye ya da bir siyasi ile ilgiliyse Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmeye başlandı. Özetle bu yaklaşımla süreçleri kısaltmayı başarabildik. Bu dosyalar arka arkaya gelecek. Dosyası Meclis’e giden siyasilerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağına ve suçlu olup olmadıklarının tespiti için mahkeme önüne çıkarılacaklarına inanıyorum. Çünkü bizzat kendileri kendi dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu vereceklerini açıklamışlardır.

Öte yandan şunu da söylemeden edemeyeceğim: Soruşturma dosyalarında bu kıpırdanmayı sağlamak hiç de kolay olmamıştır. Bazı noktalarda bu konuların üzerine gidilmesini engellemeye çalışan ciddi bir direnç vardır. Polis teşkilatımıza ve Hukuk Dairemiz’e güveniyorum, öte yandan süreci yavaşlatmaya çalışan ya da engel olmaya çalışanlar olduğunu da geçen sürede yaşayarak gördük.

Kavga büyüktür, devletin içerisinde yolsuzluklara karşı mücadele edilmesine karşı çıkan, ağırdan alan, yavaşlatmaya veya engellemeye çalışanlar vardır. Bunu yapanlar bunun bedelini hukukun gerektirdiği şekilde elbet bir biçimde ödeyecekler. Biz bu görevlere bunun için talip olduk. Hiç kimseden de çekindiğimiz yoktur.”

BRTK

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Son Güncelleme: 19.10.2018 14:12
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberYolsuzlukKudret Özersay
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