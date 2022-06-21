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Özersay: Yönetim zaafiyeti bahanesiyle irade teslim ediliyor!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki bir heyet bugün Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetimi ile bir araya gelerek ülkedeki yönetim zafiyetiyle demokrasi ve temsiliyet sorunlarını, Meclis’in çalışamaz hale gelmesiyle Halkın Partisi’nin sine-i millet kararı alarak meclisten çekilmesini, özelde ise belediyelerin karşı karşıya oldukları sıkıntıları ve çözümlerini ele aldılar.

21 Haziran 2022 Salı 16:36
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Özersay: Yönetim zaafiyeti bahanesiyle irade teslim ediliyor!
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Gerek merkezi hükümette, gerekse belediyeler seviyesinde adeta bilinçli olarak yönetim zafiyeti yaratılmakta olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi lideri Kudret Özersay “yakında birileri KKTC yönetilemiyor, bir yönetim zafiyeti var diyerek iradeyi tamamen teslim etmeye kalkarsa şaşırmayın. Makam, mevki ve menfaat için Halk iradesini temsil etmek yerine teslim eden çürümüş ve yozlaşmış siyasete Meclis içerisinde kalarak sıradan yollardan muhalefet etmenin bir anlamı kalmadı, artık sıra dışı daha sert karşı duruşlar sergilenmesi kaçınılmazdır. Onlara hükümet olma ya da hükümet rolü oynama sahnesini vermemek gerekir, Halkın Partisi bu nedenle sine-i millet kararı almış ve Meclis’ten çekilmiştir” ifadelerini kullandı.  Halkın Partisi tarafından BES yetkililerine yapılan ziyarette HP lideri Özersay’a Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, HP eski Genel Başkanı Yenal Senin ve Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak da eşlik ettiler.

“Meclis’te kalmak meşru olmayan hükümete sahne veriyor”

Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Özersay meşru olmayan bir hükümet yaratıldığını, Halk iradesini ve demokratik süreçleri yok sayan bir yapının ortaya çıktığını vurgulayarak “sanki bu yaşananlar normalmiş gibi davranıp sineye çekersek yarın daha da kötüsü gelecektir. Meclis’te sesi duyulmayan, kaale alınmayan ve geciktirme dışında herhangi bir etkisi kalmayan muhalefetin Meclis’te kalmakla sadece ve sadece meşru olmayan hükümete rolünü oynayabilmesi için sahne kurmuş olacağını görmek zorundayız. Şimdi değilse bile yakın gelecekte herkesin bunu göreceğine inanıyoruz, ama umarız o gün geldiğinde çok geç kalmış olmayız” ifadelerini kullandı.

Yalınkaya: “Sabrımız taşıyor”

Görüşme sırasında BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise “Bu ülkenin geleceği için asgari müştereklerde birleşmemiz gerekiyor, bu bir cümle dahi olsa bu bir cümlede birleşmemiz gerekiyor. Bu ülkeyi de, belediyelerimizi de biz yönetmeliyiz, bunu önlemeye çalışan kim olursa olsun karşısında bizi bulur” ifadelerini kullandı. Geçmişte farklı kesimler birbirini ötekileştirdiği için bugün bazı eylemlerin istenilen etkide ve sonuç alıcı olamıyor olduğuna dikkat çeken Yalınkaya “ancak biz BES olarak kendi çalışmamızı yaptık, hem kararlıyız hem de artık sabrımız taşıyor. 51/95 sayılı yasadaki değişiklikler yapılarak belediyelerin gelirleri bir an önce artırılmalı ve daha verimli çalışabilmeleri sağlanmalıdır. BU acil ve olmazsa olmaz değişiklik belediye reformu tartışmalarına kurban edilmemelidir. Bizim derdimiz sadece çalışanların haklarının korunması değil aynı zamanda belediyelerimizin de elimizden alınmamasını önlemektir” vurgusu yaptı.  

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