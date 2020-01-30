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Özersay yurda dönüyor

Özersay, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 14:08
Özersay yurda dönüyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladı.

Özersay Londra temasları çerçevesinde Cambridge Üniversitesi Kıbrıslı Türk öğrenciler ve diğer öğrencilerle bir araya geldi ayrıca, King’s College’de konferans verdi.

Özersay’ın Yunan ve Rum öğrenciler tarafından konferans etkinliğini iptal ettirme girişimi ise sonuç vermedi, üniversite yönetimi Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı tanıdı.

Bakan Özersay’ın konuşma yaptığı etkinliği iptal ettiremeyen Rum ve Yunan öğrencilerin etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yaptı.

Londra temasları çerçevesinde, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubunun ev sahipliğinde Lordlar Kamarası’nda konuşma yapan Özersay, Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili Feryal Demirci Clark ile de bir araya geldi.

Bakan Özersay ve heyeti bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.

(BRT)

Son Güncelleme: 30.01.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberDönüyorYurdaÖzersay
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