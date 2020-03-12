Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Özersay: Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız bakanlığımızla iletişime geçebilir

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

12 Mart 2020 Perşembe 00:13
200 Okunma
Özersay: Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız bakanlığımızla iletişime geçebilir

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız, ülkemize dönüşleriyle ilgili olarak karşılaşabilecekleri herhangi bir sıkıntıyla ilgili olarak Bakanlığımızla iletişime geçebilirler.

Nöbetçi diplomat arkadaşlarımız vatandaşlarımıza, gerek bulundukları ülke nezdinde gerekse ilgili misyonlar nezdinde girişim yapılması bağlamında yol göstererek, yardımcı olacaktır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Danışma Hattı:

+905338514006"

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayDışişleri BakanıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Tüm ülkelerden yapılacak charter uçuşları durdurma kararı alındı
Tüm ülkelerden yapılacak charter uçuşları durdurma kararı alındı
Salamis Otel’in casinosu 15 gün süreyle kapatıldı.
Salamis Otel’in casinosu 15 gün süreyle kapatıldı.
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim