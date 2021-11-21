Özersay: Zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın

Halkın Partisi Lefkoşa’da Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a, HP Genel Sekreter’i Gülşah Sanver Manavoğlu, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers da eşlik etti. Etkinlikte ayrıca Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri de hazır bulundu. Ziyarette Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz de birer konuşma yaptı ve bölgenin ve kulübün her siyasi partinin ziyaretine ve görüşlerini dinlemeye açık olduğunu belirterek ziyareti için Halkın Partisi yetkililerine teşekkür etti.

“ÇOK DAHA KÖTÜ GÜNLER GÖRDÜK, SAKIN UMUDUNUZU YİTİRMEYİN”

Kıbrıs Türk halkının çok daha kötü ve zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini vurgulayan Özersay “Kıbrıs Türkü yokluk nedir çok iyi bilir, paylaşmayı da dayanışmayı da bilir, bu değerler toplum olarak bize yabancı değildir, yeter ki hatırlayalım ve umudumuzu yitirmeyelim” ifadelerini kullandı. Salgının ilk ortaya çıktığı ve KKTC’de de görülmeye başladığı ilk günlerde dünya genelinde bir panik havası kaimken, dünyanın en gelişmiş ve en zengin sayılan ülkeleri bile bocalarken hızlı hareket ederek tedbir alabildiklerini ve krizin ilk aylarında bu denli derin bir krizi yönetebildiklerini hatırlatan Özersay “o dönemde o krize zamanında ve hızlı müdahale edememiş olsaydık bugün çok sayıda insanımız, yakınımız hayatını kaybetmiş olacaktı. O kriz döneminde dahi dünyadaki başka pek çok devlet yurt dışındaki vatandaşlarını kaderine terk etmişken, tanınmamış olmasına ve tüm imkansızlıklarına rağmen KKTC devleti yurt dışında sıkışıp kalmış olan evlatlarını, öğrencilerini, tedavi için yurt dışına gitmiş olan yurttaşlarını tüm dünyada uçuşların durduğu bir dönemde ülkemize getirebilmiş, sahip çıkmıştır. İşte bu ve benzeri kriz yönetimi tecrübesi asıl bundan sonraki dönemde çok daha önemli olacak. Biz Halkın Partisi olarak krizlerin yönetilmesinde edindiğimiz tecrübeyle halkımıza hizmet etmeye hazırız. Bu zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu ülke bu halk çok daha kötü zamanlardan geçti. Toplum menfaatini kişisel menfaatlerin önüne koyarak hareket edersek, sorunların çözümüne yapıcı yaklaşırsak başarırız, başarmak zorundayız, başaracağız” ifadelerini kullandı.