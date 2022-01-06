Özersay: “Zor zamanımızda yanımızda duran tek ülke Türkiye'dir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “bunca yıldır zor zamanlarımızda yanımızda duran, destek olan tek ülke Türkiye olmuştur. Evet yine zor zamanlardan geçiyoruz ve piyasayı ucuzlatarak halkı korumak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kendi alacağımız ekonomik tedbirler yanında Türkiye’nin de yanımızda durmasını tabi ki talep edeceğiz” diyerek seçimlerden sonra kurulacak hükümetin Türkiye ile masaya oturması ve döviz karşısında yaşanan kayıpların giderilmesi için destek alabilmesi gerektiğini, hükümete gelmeleri halinde bu konuda adım atacaklarını belirtti. Halkın Partisi olarak diplomasi ve doğrudan ve samimi diyalog konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduklarını ve ülke sorunlarının çözümü için bunu kullanacaklarını vurguladı.

HP lideri Özersay “bazıları Türkiye ile bu tarihsel bağlarımızı sadece maddiyata, paraya indirgemeye çalışıyor, bize göre bu son derece yanlıştır. Bizim Türkiye ile ilişkimiz parasal ilişkinin çok ötesindedir. Bir kader birlikteliği ve kardeşlik ilişkisidir. Kıbrıs Türk Halkının kendi iradesiyle kendi geleceğini şekillendirmesi Türkiye’ye de güç katacak, ortak menfaatimizdir” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs TV’de Nur Nadir’in sunduğu Sabah Sabah programına konuk oldu.

“PROJELER ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLERİ VE İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİ”

TV programı sırasında son günlerde gündemde olan külliye için 586 milyon TL ayrıldığı yönünde yöneltilen soruya HP lideri Özersay külliye ve benzeri tartışmaların daha önce de yapıldığını, insanlar geçim sıkıntısı çekerken önceliğin külliye olmaması gerektiğini daha önce de söylediklerini dile getirdi. Özersay, yurt dışına yapılacak ihracat için üretilen ürünlerin ve ülkeye gelen ürünlerin de testlerinin yapılmasında laboratuvar kapasitesini artırmaya ihtiyaç olduğunu örnek vererek, bu dönemde maliyenin normal görevi olan maaşları bile ödeyemeyip, 300 milyon TL borçlanma yetkisi aldığını da hatırlattı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Türkiye acısına üzüldüğümüz, başarısından gurur duyduğumuz sevincine ortak olduğumuz, doğrusunu alkışladığımız, kader birlikteliği yaptığımız kardeşimizdir, stratejik ortağımızdır. Öte yandan doğrularını alkışladığımız gibi yanlışlarını da söyleyebilmeliyiz. Neden mi? ? Çünkü insan sevdiğinin doğrularını alkışlayabildiği gibi, yanlışını da söyleyebilmelidir. Bu sadece ve sadece bir samimiyetin göstergesidir. Bu nedenle külliye ülke ekonomik açıdan yangın yeriyken bir ihtiyaç değildir, bu kaynaklar Halkın ve ülkenin yararına çok daha verimli şekilde, çok daha acil ihtiyaçlar için kullanılabilir” dedi. Özersay “bu duruşumuz Türkiye’ye olan sevgimizden ve samimiyetimizdendir” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKLARIN VERİMLİLİK TEMELİNDE KULLANILMASI ÖNEMLİ”

Özersay, “Kaynaklar kısıtlı da olsa iyi yönetim ile ülkede halkın daha huzurlu yaşaması, sağlık açısından da, eğitim açısından da, güvenlik açısından da daha müreffeh, refah içerisinde yaşaması mümkündür” dedi.

Kaynakların verimlilik temelinde kullanılmasının önemine işaret eden Özersay, bugün ülkede israf edilen çok büyük kaynaklar olduğunun altını çizdi. Özersay, turizm, yüksek öğretim, tarım alanında da verimliliği esas almayan, statükonun bir parçası haline gelmiş teşvikler olduğunu söyledi. Özersay, bu teşviklerin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, bu kaynakların örneğin sağlık altyapısının güçlendirilmesinde kullanılabileceği dile getirdi.

Üç yıllık hükümet, dört yıllık da meclis tecrübelerinden söz eden Özersay, HP olarak, hem hükümet hem de muhalefet döneminde dersler çıkarıp, tecrübe edindiklerini anlattı. Özersay, “Hayat bir tecrübedir. HP’nin ülke yönetimi açısından paydaşlarla daha fazla istişare halinde olabilen, muhalefetteyken de daha yapıcı olabilen bir parti olduğunu herkes gördü” dedi.

Muhalefette olmalarına rağmen bütçenin, muhaceret affının, bedelli askerlik yasasının geçmesine, kuraklık tazminatlarının ödenmesine destek verdiklerine işaret eden Özersay, bazı konularda da hükümetin genel kurulda sayısının az olmasıyla da bakanların yerine kendileri girerek sayıyı tamamladıklarını söyledi. Özersay, bazı şeylerden de toplumun tecrübe edinmesi ve dersler çıkarması gerektiğini ifade etti.

Bu geçen bir yıl içerisinde hükümetlerden de ders çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kötü şeyler de iyi örnekler yaratır” dedi.