Özersay’a ilgi dikkat çekti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, gittiği Yukarı Bostancı bölgesinde yoğun ilgiyle karşılaştı.
Özersay sosyal medya hesabında; " Yukarı Bostancı’da yürekler birlikte attı, Halkın içinde Halkla birlikte yürümeye devam" dedi.
Yukarı Bostancı bölgesine ziyaret gerçekleştiren Kudret Özersay'a yoğun ilgi olduğu görüldü.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, gittiği Yukarı Bostancı bölgesinde yoğun ilgiyle karşılaştı.
Özersay sosyal medya hesabında; " Yukarı Bostancı’da yürekler birlikte attı, Halkın içinde Halkla birlikte yürümeye devam" dedi.