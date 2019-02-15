Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a bu akşam saldırı düzenlendi. Özersay, beraberindeki 3 milletvekili, bölge muhtarları ve HP Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy ile Bostancı’yı ziyaret etti. Yapılan ziyaret sırasında Kudret Özersay ve heyetine saldırıda bulunuldu. Saldırı, Aşağı Bostancı’da Kudret Özeray’ın halka hitap ettiği sırada gerçekleştirildi. Saldırının bir süre önce sicilinin temiz olmadığı, sirkat ve benzeri suçlar işlediği gerekçesi ile gece kulübü işletme izni yenilenmeyen Taşkın Güneş tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Güneş’in, Aşağı Bostancı’da, Özersay’ın konuşma yaptığı kahvehanenin camlarını iki sandalye ile kırdığı ve masaları devirdiği kaydedildi. Camların kırılması sonucu bir vatandaşın yaralandığı öğrenilen bilgiler arasında. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Taşkın Güneş’in önce Yukarı Bostancı’da Özersay’a neden gece kulübü izninin yenilenmediğini sorduğu, Özersay’ın da izinin neden yenilenmediğini açıkladığı belirtildi. Güneş’in Yukarı Bostancı’daki kahvehaneden ayrılırken serzenişte bulunduğu, daha sonra da Özersay ve ekibi Aşağı Bostancı'daki kahveye geçince oraya giderek camları indirdiği öğrenilen bilgiler arasında. Polis devreye girdi ve Taşkın Güneş tutuklandı. Kaynak: Haber Kıbrıs
Özersay’a saldırı düzenlendi!
15 Şubat 2019 Cuma 22:57
Son Güncelleme: 16.02.2019 14:48
Gabereci pezevengler hepinizi toplasalar bir dane etmessiniz utanma arlanma yok onuda bırak şerefi olmayandan ne beklersin bakanımıza saldırıda bulananlara lanet olsun beş beter olsunlar
Duyanda kaleşnikof'la taradılar sanır amk..
Aynı olay Türkiye’de herhangi bir bakana yapılsa bak neler olurdu. Bakanın olduğu yerde sandalye fırlatıp camları kırmak saldırı değilse nedir? İnsaf
Üzücü bir olay ama yahudi reklamı olmuş ..... şöförü nerde polis nerde ha oraya ziyaret gidiyorsun polis den neden 1.2 polis arkadaş istemiyor sun . YAHUDİ REKLAMI !!!!
Başlıgı okuyan zanneder özersayı kurşunladılar..
Sandalye ile camlar kırıldı demek Özersaya saldırı mı demek?
az bile bunlara .daha beter olsunlar
sokun iceri bir kac sene hucre hapisi falan akil gor