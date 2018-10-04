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Özersay:BM Barış Gücü askeri kampının oradan kaldırılmasını talep ettik

04 Ekim 2018 Perşembe 11:03
Özersay:BM Barış Gücü askeri kampının oradan kaldırılmasını talep ettik

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa’da  Doğu Akdeniz Üniversitesi yanında bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü kampının bulunduğu yerden kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı olarak son New York ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Gazimağusa’da bulunan askeri kampının bulunduğu yerden kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Açıklamasında “Bölgedeki konutların sayısının artması sonucunda artık iyice yaşam alanlarının, yerleşim yerlerinin tam orta yerinde kalan DAÜ’nün hemen yanı başındaki bu askeri kampın kullanılmasını doğru bulmadığımızı gerekçeleriyle BM yetkililerine anlattık” diyen Özersay, bölgenin boşaltılmasının ardından kamunun yararına olacak şekilde bir yeşil alana, bir kent parkına dönüştürülebileceğini dikakti çekti.

Özersay talepleri sırasında, Birleşmiş Milletler yetkililerine askeri kamplarını taşıyabilecekleri bir yer gösterebileceklerini de ayrıca ilettiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamasında “Bunun başarılması durumunda Mağusa için yeterli olmasa da bir nefes anlamına geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TAK

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vatandaş 2018-10-04 11:09:25

çok doğru bir talep

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MAGOSALI 2018-10-04 11:16:56

UCAKLARI HALLETTİ SAYIN BAŞKAN DİREK GELİR.ŞİMDİ DE KAMPI HALLEDECEK.....KONUŞUN BAKALIM DAHA NE KADAR KONUŞACAKSINIZ

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mağusalı 2018-10-04 13:20:16

Allah aşkına bırakın galsın. bir yeşil alan var onu da beton yığınına çevirmeyin!!!

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