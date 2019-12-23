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Özersay:Çektiğimiz acılar düşmanlık beslemek için değil

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:35
Özersay:Çektiğimiz acılar düşmanlık beslemek için değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için hatırlanması gerektiğini söyledi.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğimizi ziyaret ettiğini duyurdu.

“Tarihimizi, çektiğimiz acıları düşmanlık beslemek için değil ama aynı acıları bir daha yaşamamak için hatırlamalı ve varlığımızı borçlu olduğumuz Şehitlerimizi unutmamalıyız” diyen Özersay, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bu sabah Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle Şehit ailelerinin görüşlerini, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ele aldık. Tüm Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle, Gazilerimizi de minnetle anıyoruz” ifadelerin de kullandı.

(BRT/SM)

Anahtar Kelimeler:
Özersay
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