Özersay’dan 30 Ağustos Mesajı

Özersay mesajında, “Ülkelerinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda ederek bir ulusun ayağa kalkıp onuruyla dimdik durmasının simgesidir 30 Ağustos zaferi. Bunu başaran Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” İfadesini kullandı.