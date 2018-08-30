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Özersay’dan 30 Ağustos Mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
Özersay’dan 30 Ağustos Mesajı

Özersay mesajında, “Ülkelerinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda ederek bir ulusun ayağa kalkıp onuruyla dimdik durmasının simgesidir 30 Ağustos zaferi. Bunu başaran Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” İfadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı ÖzersayKudret Özersay30 Ağustos Zafer BayramıMesajGündemKıbrıs
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