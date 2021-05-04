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ÖZERSAY’DAN ARIKLI’YA: “BİLMİYOR, BİLİYORMUŞ GİBİ YAPIYOR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı gaz üretim fizibilite çalışmasını durdurduğu için eleştirdi ve halkı meclis kürsüsünden yanıltmakla suçladı. 

04 Mayıs 2021 Salı 11:09
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ÖZERSAY’DAN ARIKLI’YA: “BİLMİYOR, BİLİYORMUŞ GİBİ YAPIYOR”

GÜNDEM KIBRIS - Bahar Sancar

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı gaz üretim fizibilite çalışmasını durdurduğu için eleştirdi ve halkı meclis kürsüsünden yanıltmakla suçladı. 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:


Dün Meclis’te sayın Arıklı’ya “hem gaz ile üretime geçelim elektrik ucuzlasın diyorsunuz hem de biz hükümetteyken gaz ile üretim fizibilitesi için BOTAŞ ve KTMMOB ile başlattığımız çalışmayı DURDURUYORSUNUZ, bu bir ÇELİŞKİ değil mi?” Diye sormuştuk. Cevaben sayın Arıklı böyle bir şey yok demişti, buyurun isbatı: Bu konudaki protokol, kurulan ekip ve yapılıp da bu hükmet döneminde yarıda KESİLEN, DURDURULAN çalışma.
Bakan bilmiyor, biliyorMUŞ gibi yapıyor ve halkı Meclis kürsüsünden yanıltıyor.

Son Güncelleme: 04.05.2021 11:18
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