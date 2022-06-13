Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...

Özersay’dan Gazeteciler Birliği'nin eylemine destek

Özersay: "Laikliğin, özgürlüğün, demokrasinin ve çağdaşlığın yanındayız

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
44 Okunma
Özersay’dan Gazeteciler Birliği'nin eylemine destek
banner48

Birliği’nin düzenlediği “Özgürlük Senden Büyük! Dokunma” eylemine katılarak destek veren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi olarak biz sizin yanınızdayız, çağdaş, laik, demokratik, açık fikirli, özgürlükten yana her ne varsa biz ordayız ve bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz” dedi.

-“Mesele üç yasa tasarısından öte bir zihniyet meselesidir”

HP’den yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler Birliği’nin basın özgürlüğünü kısıtlayıcı içeriklerin yer aldığını iddia ettiği yasa tasarısını protesto amacıyla düzenlediği eyleme katılan Özersay, burada yaptığı konuşmada meselenin sadece üç yasa tasarısından ibaret olmadığını, asıl meselenin zihniyet meselesi olduğu; bir ülkenin yönetimine, halkının geleceğine bakış açısı olduğunu belirtti.

Özersay, “Meclis’e üç tane yasa tasarısı geldi. Tepki gösterilince ivediliği geri çekildi, komiteye gönderildi. Ama süresi dolduktan sonra görüşülebilir bir hal alacak. Bunun kavgası komitede belki de Genel Kurul’da devam edecek” ifadesini kullandı.

-“Aslolan, bu zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir”

Özersay, hükümetin sahip olduğu çoğunluk anlayışı ve demokrasiye bakış açısıyla bunu geçirmeye çalışacağını belirtti ve “Bu iş belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde mahkemeden dönecek ya da mahkemelerde devam edecek. Aslolan üç yasa tasarısını engellemek değil, daha sonra gelecek memleketin ileriye gitmesini engelleyecek, gerici zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir. Bu, toplumsal asgari müştereklerde birleşmekten geçen bir mücadele ile mümkün olacak bir şeydir. Halkın Partisi olarak biz sizin yanınızdayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 13.06.2022 09:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktunç: Fiyatlarda indirim için THY ile çalışma yürütüyoruz
Aktunç: Fiyatlarda indirim için THY ile çalışma yürütüyoruz
Düğünden para çalındı!
Düğünden para çalındı!
Feci kaza! Yoğun bakıma alındı
Feci kaza! Yoğun bakıma alındı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim