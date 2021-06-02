Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri

Özersay’dan Geçişlerde Kısıtlama Uyarısı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sınır kapılarından geçişlerle ilgili uyarıda bulundu. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:39
218 Okunma
Özersay’dan Geçişlerde Kısıtlama Uyarısı

GÜNDEM KIBRIS - SOSYAL MEDYA 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sınır kapılarından geçişlerle ilgili uyarıda bulundu. 


Az önce geçiş kapılarıyla ilgili olarak iki taraf arasında varılan uzlaşmaya dair yapılan açıklama makul, dengeli ve uygulanabilir görünmektedir. 
Öte yandan bir uyarıda bulunmak istiyorum: salgın öncesindeki duruma dönüş bağlamında yapılan atıf umarım Rum tarafınca daha farklı yorumlanmaz. Zira Rum tarafı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine tek yanlı kısıtlama, zorluk ve engellemeleri daha bu salgın ortaya çıkmazdan önce yürürlüğe koymuştu. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı uyanık olmalı ve uygulamayı yakından takip etmelidir.
İkibuçuk ay önce kapılar açılsın diye başlattığımız kampanya, onlarca açıklama, ziyaret, meclis konuşması ve sonuçta farklı kesimlerin oluşturduğu baskı olumlu sonuç vermiştir. Geç de olsa geçiş kapılarının açılabilecek olması sevindiricidir, hele hele aylardır doğru düzgün iş yapamayan esnafımız için...

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talepler değerlendirildi
Talepler değerlendirildi
David People Girne’de
David People Girne’de
Girne KKTC’nin yüzü
Girne KKTC’nin yüzü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim