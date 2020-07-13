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Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e birer mektup gönderdi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:34
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Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e birer mektup göndererek, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC’ne giriş ve çıkışlarda geçiş kapılarında yürürlüğe koyduğu keyfi ve engelleyici uygulamaların sona erdirilmesi yönünde gerekli adımları derhal atmaya davet etti.

Özersay, mektubunda, Rum liderliğinin Yeşil Hat Tüzüğü’nü tek yanlı olarak değiştirerek, 1 Temmuz 2020 itibarıyla, hem bir kısım Kıbrıs Türk vatandaşının hem de AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’ne Kara Giriş Kapılarından giriş-çıkışlarını engelleyen uygulamasının serbest dolaşım hakkının ihlali olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı mektubunda sözkonusu kabul edilemez uygulamaların amacının Kıbrıs Türk tarafının ekonomisini ve turizmini baltalamak olduğunu belirterek, bunun iki halk arasındaki kırılgan ilişkileri ve güveni daha da zedeleyeceğine dikkat çekti.

Özersay, mektubunun ekinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin bugün imza koyduğu Deklarasyonu da muhataplarına iletti.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayAntonio GuterresUrsula Von Der Leyen
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