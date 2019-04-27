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Özersay’dan hükümet açıklaması

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:42
Özersay’dan hükümet açıklaması
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümet olarak icraat yapılacak duruma gelmeye çabaladıklarına vurgu yaparak "İcraat yapamazsak, koltukta çakılı değiliz gereğini yaparız" dedi.

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 Özersay, maaş konusuna da değinerek sadece maaş ödemenin hükümet etmek olmadığını söyledi.

 Özersay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Çıkış yolu arıyoruz, hiç kolay olmayacak, icraat yapabilecek hale gelmeye çaba harcıyoruz. Bize soruyorlar hükümetin geleceğini. Daha önce de söyledim, icraat yapmak içindir bu çabamız, icraat yapamaz hale gelirsek gereğini yaparız, koltuğa çakılı değiliz. Halkın yararına olan nedir ona bakarız, doğal olarak halk icraat bekliyor. Sadece maaş ödemek hükümet etmek demek değildir, icraat yapabilmemiz lazım, görebildiğim kadarıyla kimse daha farklı düşünmüyor”

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Son Güncelleme: 27.04.2019 10:00
Anahtar Kelimeler:
Özersay
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