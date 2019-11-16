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Özersay’dan KKTC bayrağının yakılması ile ilgili açıklama

"Kendilerinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır"

16 Kasım 2019 Cumartesi 20:31
Özersay’dan KKTC bayrağının yakılması ile ilgili açıklama

Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılması olayıyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı:

Özersay “Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendilerinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKKTCBayrak
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Magusalı 2019-11-16 21:33:49

Yakalayıp KKTC bayrağı önünde bir gün ayakta bekleteceksin.

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Gibri 2019-11-16 21:39:09

AB ülkelerine girişleri engellensin !!!!!!!!! . Aman sorry AB vatandaşidırlar , tamam o zaman ABD ye girişleri önlensin . Yaparsın sen KAKA TC

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Ali 2019-11-16 22:02:13

Kudret hemen Trumpla bağlantıya geç , Dunya tarafından taninmis bir bayraga bu yapılmaz,Trump telefonu açmassa Henry Kissingeri ara bizzat 1974 harekatını başlatan ve yöneten.

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Ertac 2019-11-16 22:07:17

Eger bu GAVURLARIN bayragini biz yaksaydik,bu soysuzlar bu olayi dunyaya aninda duyururdu,dunyada bize lane okurdu. Bakalim slmdi ne olucak

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